Tesla заблокує крісла "неспокійних" водіїв та пасажирів

Оновлення прошивки електрокарів Tesla, як правило, розширює список їх функцій. Але схоже, що у майбутній версії ПЗ власників Model 3 і Model Y чекає невеликий "даунгрейд" фірмових автомобілів, пов'язаний з можливістю регулювання водійського та пасажирського сидіння, повідомляє 4PDA.

Відповідні рядки коду ентузіасти виявили у новій тестовій версії фірмового софту.

За даними інсайдерів, Tesla планує блокувати функцію регулювання сидінь для пасажирів і водіїв, які дуже довго вовтузилися з налаштуваннями. Система контролю під кодовою назвою seat abuse автоматично відключатиме приводи крісел при дуже частій зміні їх кута нахилу та положення.

Відповідне повідомлення відображатиметься на екрані бортового комп'ютера. У коді тестової прошивки для Model 3 і Model Y було знайдено кілька варіантів попереджувального повідомлення: "Мотор механізму переміщення сидіння недоступний через надмірне використання", "Зачекайте 5 хвилин для повторного регулювання сидіння", "Виявлено надмірне використання механізму переміщення сидіння".

За непідтвердженою інформацією, причиною майбутнього обмеження стали звернення автовласників у сервісні, що почастішали, через часті поломки цього елемента салону автомобіля. Також відомо, що Tesla змінила постачальника передніх сидінь для фірмових електрокарів - їх вироблятиме компанія Brose, розташована в Німеччині.