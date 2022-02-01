В Італії виявлено масштабне шахрайство з коронавірусними пільгами

Фінансова гвардія Італії виявила масштабне шахрайство із державними пільгами, спрямованими на підтримку бізнесу під час пандемії коронавірусу, повідомляє Российская газета.

440 мільйонів євро зрештою опинилися в руках шахраїв, які не мали жодного права на допомогу держави. У поле зору поліції злочинна група потрапила в рамках фінансового моніторингу банківських операцій – підозрілі транзакції надходили з рахунків компаній-банкрутів.

Загалом під розслідуванням перебуває 78 осіб, 35 із них уже заарештовано. Окрім отримання незаконної коронавірусної допомоги, підозрювані також використовували схеми доступу до коштів, що виділяються на боротьбу з наслідками землетрусів.

Відмивали отримані кошти шахраї за рахунок вкладень у криптовалюти та покупки дорогоцінних металів. А під час обшуків поліцейські знаходили цілі валізи, набиті купюрами.

Італійські ЗМІ наголошують на особливому цинізмі злочинців, які наживалися на пандемії.