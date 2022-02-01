Податкова перевиконала січневий план з надходжень

Державна податкова служба України виконала план січня 2022 року на 111,3%, додатково зібравши до державного бюджету 4,4 млрд грн, розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Голова податкового комітету парламенту проінформував також, що за підсумками минулого року план щодо надходжень від податків до Державного бюджету України перевиконано на 10 млрд грн або на 30%.

"Рідкісний рік, коли план виконувався. Рік до року ми перевиконали бюджет на 10 млрд грн або на 30%" , - повідомив Гетманцев.

Нардеп вважає, що цих показників вдалося досягти насамперед завдяки відмови працівників податкової служби від старих корумпованих схем та побудови прозорої комунікації із бізнесом.

"Дякую, по-перше, бізнесу, по-друге - команді податкової служби за відмову від старих неприйнятних практик щодо ухилення та прийняття нових, прозорих правил роботи, які дозволили усім нам не лише надати державі додаткові кошти, але й чесно дивитися один одному у вічі" , - підкреслив Данило Гетманцев.

Він попередив також, що у нових реаліях немає місця тим, хто намагається працювати за старими схемами.