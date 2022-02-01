"ПСЖ" сенсаційно вилетів з Кубка Франції (відео)

У понеділок, 31 січня, в рамках 1/8 фіналу Кубка Франції з футболу ПСЖ приймав "Ніццу" і сенсаційно програв, повідомляє УНІАН.

В основний час команди не змогли забити голів, тому, згідно з регламентом, переможця визначали в серії післяматчевих пенальті. Більш майстерними в пробитті одинадцятиметрових виявилися футболісти "Ніцци", які допустили лише один промах. Парижани ж не забили два пенальті: Леандро Паредес і Хаві Сімонс не змогли забити.

ПСЖ - "Ніцца" - 0:0 (5:6 у серії пенальті)

ПСЖ: Доннарумма, Дагба (Сімонс, 80), Керер, Кімпембе, Мендеш (Бернат, 80), Данилу Перейра, Верратті, Еррера (Паредес, 46), Мессі, Ікарді (Мбаппе, 64), Дракслер.

"Ніцца": Булка, Лотомба (Аталь, 62), Тодібо, Данте, Амаві, Будауї (Браїмі, 75), Шнайдерлін, Тюрам (Леміна, 75), Клюйверт (Гессан, 90), Дольберг (Делор, 63), Гуірі.

Попередження: Данилу Перейра, Керер, Дагба - Гуірі, Будауї, Шнайдер, Тодібо, Аталь.