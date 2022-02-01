Tesla відкрила зарядні станції Supercharger для "чужих" електрокарів

Tesla розширює програму Non-Tesla Supercharger Pilot з відкриття фірмової мережі станцій швидкого заряджання Supercharger для електромобілів інших автовиробників. Відтепер вона поширюється на Францію та Норвегію, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Перші кроки по допуску на свої станції швидкої зарядки "чужих" електрокарів інших марок Tesla зробила в листопаді 2021 року - на 10 станціях Supercharger в Нідерландах власники електромобілів інших брендів отримали можливість заряджати свої машини.

Тепер Tesla офіційно оголосила про розширення програми на станції Supercharger, розташовані в Норвегії та Франції. При цьому кількість доступних станцій у Нідерландах зросла більш ніж до сорока.

Щоб підключити свій електромобіль до фірмової зарядки Tesla водіям машин інших марок потрібно просто завантажити додаток Tesla і мати перехідник з роз'ємом CCS2, якщо він не встановлений на автомобілі.

Non-Tesla вантажівки можуть скористатися новою схемою в select Superchargers у Франції та Norway за допомогою Tesla app. Learn more at https://t.co/9t43ifJugM pic.twitter.com/CC4fpaNPaw - Tesla Charging (@TeslaCharging) January 31, 2022

Зазначимо, що бюджетні Tesla Model 3/Y оснащуються цим роз'ємом з початку поставок до Європи, а преміальні Model S/X, призначені для ринків Старого Світу, незабаром також отримають CCS2.

BREAKING: Audi, BYD і Nissan all charging at Tesla Supercharger in Norway today! @Tesla is lifting entire EV movement forward @elonmusk . Натисніть на відео для Audi: https://t.co/HAj3JMszkI — Adam Berg (@AdamBerg4680) January 28, 2022

Очікується, що те саме Tesla зробить і в Північній Америці – можливість зарядки на станціях електромобілів від більш ніж одного автовиробника є головною вимогою для отримання доступу до 7,5 мільярдів доларів, інвестованих урядом США в зарядну інфраструктуру.