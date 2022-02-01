Tesla відкрила зарядні станції Supercharger для "чужих" електрокарів
Tesla розширює програму Non-Tesla Supercharger Pilot з відкриття фірмової мережі станцій швидкого заряджання Supercharger для електромобілів інших автовиробників. Відтепер вона поширюється на Францію та Норвегію, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
Перші кроки по допуску на свої станції швидкої зарядки "чужих" електрокарів інших марок Tesla зробила в листопаді 2021 року - на 10 станціях Supercharger в Нідерландах власники електромобілів інших брендів отримали можливість заряджати свої машини.
Тепер Tesla офіційно оголосила про розширення програми на станції Supercharger, розташовані в Норвегії та Франції. При цьому кількість доступних станцій у Нідерландах зросла більш ніж до сорока.
Щоб підключити свій електромобіль до фірмової зарядки Tesla водіям машин інших марок потрібно просто завантажити додаток Tesla і мати перехідник з роз'ємом CCS2, якщо він не встановлений на автомобілі.
Зазначимо, що бюджетні Tesla Model 3/Y оснащуються цим роз'ємом з початку поставок до Європи, а преміальні Model S/X, призначені для ринків Старого Світу, незабаром також отримають CCS2.
Очікується, що те саме Tesla зробить і в Північній Америці – можливість зарядки на станціях електромобілів від більш ніж одного автовиробника є головною вимогою для отримання доступу до 7,5 мільярдів доларів, інвестованих урядом США в зарядну інфраструктуру.