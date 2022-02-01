Україна вперше почала здійснювати фізичний імпорт газу з Угорщини
Україна вперше в історії почала фізичний імпорт природного газу з Угорщини. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, повідомляє Ділова столиця.
"Сьогодні вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках", — повідомив Сергій Макогон.
Він зазначив, що угорський напрямок тепер є другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту.
"Відкриття цього напрямку створила можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії", — зазначив Сергій Макогон.