Україна вперше почала здійснювати фізичний імпорт газу з Угорщини

Україна вперше в історії почала фізичний імпорт природного газу з Угорщини.﻿﻿ Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках" , — повідомив Сергій Макогон.

Він зазначив, що угорський напрямок тепер є другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту.