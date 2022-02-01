Керівник Укрспирту Блискун залишив посаду
В.о. голови ДП Укрспирту Сергій Блескун заявив, що залишив посаду керівника компанії, повідомляє Новое время.
Виконувач обов'язків директора держпідприємства Укрспирт Сергій Блескун заявив, що залишає свою посаду.
" Сьогодні завершується мій останній робочий день в Укрспирті! З дня мого призначення минуло 819 днів... Заява подана за власним бажанням", - написав Блескун.
За словами Блескуна, станом на цей момент 88% підприємств Укрспирту передано на приватизацію та 55% потужностей перейшли до нових власників, до держбюджету надійшло близько 1,5 млрд грн від приватизації.
Також він заявив, що виграв конкурс на посаду постійного глави держпідприємства, проте так і не був призначений на посаду.
Блескун був призначений на посаду в.о. голови Укрспирту у листопаді 2019 року, коли уряд ще очолював Олексій Гончарук.
Нагадаємо, що Укрспирт розпочав пошуки нового керівника у січні 2021 року. Держпідприємство оголосило тендер на послуги рекрутингової компанії, яка візьметься до відбору директора держпідприємства.