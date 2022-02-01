В урядовому кварталі посилили заходи безпеки – очікують на президента

В урядовому кварталі, де вже кілька тижнів мітингують підприємці, посилили заходи безпеки. Сьогодні в парламенті очікується виступ президента Володимира Зеленського, повідомляє Лівий берег.

На місці чергують правоохоронці та стоять поліцейські автомобілі.

Фото: Анна Стешенко, "Лівий берег"

Сьогодні парламент матиме єдине на цьому тижні пленарне засідання, а решту днів – працюватиме в комітетах. Постанову про відтермінування штрафів для ФОПів, яку депутати обіцяли напрацювати і ухвалити, до порядку денного на сьогодні не внесли.