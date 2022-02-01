Польща передасть Україні системи ППО, снаряди та безпілотники

У Польщі заявили про постачання озброєння до України на тлі можливого вторгнення РФ. Польський уряд передасть Україні снаряди для систем ППО, заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Солох в ефірі телеканалу Polsat, повідомляє Вести.

Окрім самих систем ППО, Польща також надасть Україні оборонні боєприпаси.

За словами голови Бюро національної безпеки, президент Польщі Анджей Дуда підтримав цю ідею. Почати постачання озброєння в Україну поляки готові будь-коли – очікується відповідь української сторони.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що Києву можуть бути передані ПЗРК "Гром", безпілотники та боєприпаси.

Найближчим часом мають пройти телефонні переговори міністрів оборони двох країн. Як зазначив глава Міноборони України Олексій Рєзніков, Варшава надає Києву сильну підтримку, але військової допомоги досі не було.

Днем раніше повідомлялося, що Варшава має намір надати українській стороні безоплатну військово-технічну підтримку.