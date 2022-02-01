Зеленський назвав медіаполе новим місцем битви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медіаполе - це нове поле битви. За його словами, новини стали новою зброєю.﻿ Про це він заявив під час виступу в Раді, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, українцям потрібна єдність в інформаційному полі.

"У часи, коли медіаполе - це нове поле битви, новини - це нова зброя, а будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають реальний та великий вплив на наших людей, на психіку людей, на нашу державу. Особливо на нашу економіку" , - заявив він.

Politico писало, що Володимир Зеленський побоюється, що США можуть намір роздмухувати загрозу вторгнення Росії. Зокрема, щоб підготувати ґрунт для укладання угоди з Кремлем щодо Донбасу.