Формуємо портфель на ринку, що падає. Три інвестиційні ідеї

Світові фінансові ринки вже третій тиждень перебувають у червоній зоні. Але не варто впадати у відчай. По-перше, наразі немає ознак, що ринок перейшов у період кризи. По-друге, завжди є надійні активи, до яких варто придивитися.

Спільно з аналітиками криптобіржі Currency.com ми склали список із трьох інвестиційних ідей, якими можна скористатися під час падіння ринку.

Netflix

Акції Netflix зараз торгуються на мінімальному рівні з квітня 2020 року - близько $380 за акцію. При цьому на піку у листопаді 2021 року вони коштували 690 доларів.

За 2 роки компанія сильно виросла, випустила низку якісних продуктів («Хід королеви», «Паперовий будинок», «Гра в кальмара» та ін.), а також здійснила кілька знакових угод (наприклад, у вересні 2021 року купила ігрову студію Night School Studio), що призвело до зростання її акцій.

Компанія поступово нарощує дохід - за підсумками IV кварталу 2021 року він склав $7,71 млрд, що відповідало прогнозам аналітиків. А прибуток на акцію склав $1,33 замість очікуваних $0,83.

Таким чином, поточна сильна корекція може виглядати як гарна можливість для входу в цей актив, оскільки є фундаментальні передумови для подальшого зростання акцій Netflix.

Динаміка вартості токенізованої акції Netflix на криптобіржі Currency.com

EPAM

Ще одним привабливим активом для покупки можуть бути акції одного з найбільших світових аутсорсерів у галузі програмного забезпечення з білоруським корінням EPAM Systems.

На цей час вони торгуються за $450 за штуку — на рівні травня 2021 року. При цьому ще у листопаді їхня вартість досягала $722.

EPAM - компанія, яка показує високі темпи зростання, яке при цьому відрізняється стійкістю. За останні три роки результати EPAM жодного разу не виявилися гіршими за очікування ринку. Виторг компанії в III кварталі 2021 року склав $988,5 млн, що на 68% більше, ніж за той же період 2019 року, і на 51,6% більше, ніж у III кварталі 2020 року. Прибуток на акцію за 2 роки зріс на 74,1%.

Компанія цілеспрямовано здійснює угоди з купівлі IT-компаній по всьому світу, провокуючи екстенсивне зростання. І, що важливо, вона може органічно переробити ресурси, що поглинаються. І таким чином, це забезпечує довгостроковий сталий розвиток компанії та робить її акції привабливішими для інвесторів.

Динаміка вартості токенізованої акції EPAM на криптобіржі Currency.com Ethereum

Ethereum

Завершимо наш огляд другою за капіталізацією криптовалютою — эфіріумом.

На цей час він торгується нижче позначки $2,5 тис., хоча ще в листопаді здавалося, що планка $5 тис. для криптовалюти досяжна. Особливо, якщо зважати на те, що на інфраструктурі Ethereum працює помітна частина криптовалютних проєктів.

Крім того, найближчим часом очікується перехід мережі з execution layer (виконуючий шар - так званий Ethereum 1.0) на consensus layer (консенсусний шар - Ethereum 2.0), що призведе до вищої швидкості обробки транзакцій у мережі та дозволить проєкту стати більш енергоефективним. Це, напевно, вплине на зростання ціни криптовалюти.

Динаміка вартості ефіріуму на криптобіржі Currency.com

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