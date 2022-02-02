Формуємо портфель на ринку, що падає. Три інвестиційні ідеї
Світові фінансові ринки вже третій тиждень перебувають у червоній зоні. Але не варто впадати у відчай. По-перше, наразі немає ознак, що ринок перейшов у період кризи. По-друге, завжди є надійні активи, до яких варто придивитися.
Спільно з аналітиками криптобіржі Currency.com ми склали список із трьох інвестиційних ідей, якими можна скористатися під час падіння ринку.
Netflix
Акції Netflix зараз торгуються на мінімальному рівні з квітня 2020 року - близько $380 за акцію. При цьому на піку у листопаді 2021 року вони коштували 690 доларів.
За 2 роки компанія сильно виросла, випустила низку якісних продуктів («Хід королеви», «Паперовий будинок», «Гра в кальмара» та ін.), а також здійснила кілька знакових угод (наприклад, у вересні 2021 року купила ігрову студію Night School Studio), що призвело до зростання її акцій.
Компанія поступово нарощує дохід - за підсумками IV кварталу 2021 року він склав $7,71 млрд, що відповідало прогнозам аналітиків. А прибуток на акцію склав $1,33 замість очікуваних $0,83.
Таким чином, поточна сильна корекція може виглядати як гарна можливість для входу в цей актив, оскільки є фундаментальні передумови для подальшого зростання акцій Netflix.
EPAM
Ще одним привабливим активом для покупки можуть бути акції одного з найбільших світових аутсорсерів у галузі програмного забезпечення з білоруським корінням EPAM Systems.
На цей час вони торгуються за $450 за штуку — на рівні травня 2021 року. При цьому ще у листопаді їхня вартість досягала $722.
EPAM - компанія, яка показує високі темпи зростання, яке при цьому відрізняється стійкістю. За останні три роки результати EPAM жодного разу не виявилися гіршими за очікування ринку. Виторг компанії в III кварталі 2021 року склав $988,5 млн, що на 68% більше, ніж за той же період 2019 року, і на 51,6% більше, ніж у III кварталі 2020 року. Прибуток на акцію за 2 роки зріс на 74,1%.
Компанія цілеспрямовано здійснює угоди з купівлі IT-компаній по всьому світу, провокуючи екстенсивне зростання. І, що важливо, вона може органічно переробити ресурси, що поглинаються. І таким чином, це забезпечує довгостроковий сталий розвиток компанії та робить її акції привабливішими для інвесторів.
Ethereum
Завершимо наш огляд другою за капіталізацією криптовалютою — эфіріумом.
На цей час він торгується нижче позначки $2,5 тис., хоча ще в листопаді здавалося, що планка $5 тис. для криптовалюти досяжна. Особливо, якщо зважати на те, що на інфраструктурі Ethereum працює помітна частина криптовалютних проєктів.
Крім того, найближчим часом очікується перехід мережі з execution layer (виконуючий шар - так званий Ethereum 1.0) на consensus layer (консенсусний шар - Ethereum 2.0), що призведе до вищої швидкості обробки транзакцій у мережі та дозволить проєкту стати більш енергоефективним. Це, напевно, вплине на зростання ціни криптовалюти.
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