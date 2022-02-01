У Росії спростували передачу відповіді на пропозиції США щодо безпеки

Москва ще не передавала США відповіді на тему гарантій безпеки, заявив заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко, повідомляє "РИА Новости".

Раніше в Держдепартаменті заявили, що Москва відреагувала на передані з Вашингтона пропозиції, але вести переговори в публічному просторі непродуктивно, тому деталі не оприлюднять.

"Це [...] не відповідає дійсності" , - прокоментував російський дипломат.

Росія ще готує "зведену" відповідь США та НАТО, додало високопоставлене джерело. Він підтвердив, що міністр закордонних справ Сергій Лавров відправив послання західним колегам, зокрема, держсекретареві Ентоні Блінкену, але воно стосувалося розуміння принципу неподільності безпеки, це ще не відповідь як така.