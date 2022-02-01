Зеленський підтвердив створення нового формату з Польщею і Великобританією

Україна, Польща та Великобританія створюють новий формат співпраці. Це під час виступу у Верховній Раді підтвердив президент Володимир Зеленський, повідомляє Лівий берег.

Деталей формату він поки не озвучив.

"Ми створюємо новий формат політичної співпраці між Україною, Британією і Польщею" , – зазначив він.

Зеленський також зазначив, що за його ініціативи разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою пройшла зустріч міністрів України та Польщі, на якій досягли вигідних домовленостей у сфері інвестицій, перевезень, транзиту товарів.

"Цього тижня Київ приймає премʼєр-міністрів Великобританії, Польщі, Нідерландів, президента Туреччини. Така інтенсивність візитів – серйозний фактор стабілізації ситуації всередині держави. Чутки, плітки, прогнози експертів, блогерів не справдились. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку" , – додав він.

З Туреччиною Україна цього тижня готується підписати угоду про зону вільної торгівлі.