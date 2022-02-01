Чому молоко не скисає, а стає гірким і що на це може впливати

Більш натуральним вважається пастеризоване молоко, яке менше піддається термообробці, а отже, швидко скисає. Але трапляються випадки, коли воно не скисає, а починає гірчити, і цьому є своє пояснення, повідомляє Rsute.ru.

Чому молоко починає гірчити при скисанні: причини

У молоці міститься багато бактерій: маслянокислих, молочних, дріжджів та інших мікроорганізмів. Всі вони починають активно розмножуватися за сприятливих умов і можуть пригнічувати один одного. Протягом 3-5 днів у ньому ще містяться молочні бактерії. Вони є найсильнішими і можуть витісняти інші види, в результаті чого виходить кисле молоко. Але так трапляється не завжди.

Є кілька причин, які можуть вплинути на смак молока при його скисанні:

антибіотики - найчастіша причина. Молоко, у складі якого є антибіотики, не скисає, а це говорить про те, що з нього не вдасться зробити сир та інші продукти;

консерванти. Поява гіркого смаку свідчить, що з виробництві до складу додали консерванти, щоб придушити молочну мікрофлору;

рослинні жири;

антисанітарія на виробництві - гнильні організми можуть псувати смак продукту.

Гіркий смак може виникнути від добавок до корму, від здоров'я самої корови та активності ферментів у молоці.

За смаком визначити, що спричинило появу гіркого смаку, нереально, тому не варто його зовсім пити. Вживання такого продукту може призвести до діареї та серйозного отруєння. Пити молоко, яке скисло раніше, ніж закінчився його термін придатності, також не рекомендується, бо незрозуміло, які організми сприяли його скисанню.

Не слід пити продукт, який розшарувався - угорі утворився великий потік, а внизу - рідина. Це свідчить про те, що у продукті є підвищений вміст дріжджів та шкідливих бактерій.

Як потрібно зберігати молоко, щоб воно не гірчило

Необхідно дотримуватись кількох рекомендацій щодо його зберігання:

довгий час не можна зберігати молоко у холодному місці. Необхідно іноді його діставати і на деякий час залишити за кімнатної температури. Можна в холодильнику виставити температуру вище на 7-8 градусів, але тоді збільшується ризик псування інших продуктів;

періодично молоко треба збовтувати - це дозволить запобігти появі в ньому осаду, а бактерії, що знаходяться, будуть рівномірно розподілятися;

після розтину пастеризованого молока варто додати до нього ложку сметани. Цей спосіб називається перезакваскою, яка сприятиме зростанню нормальної флори.

Вдалим способом, що дозволяє надовго зберегти свіжість молока, є кип'ятіння, але після цього в ньому зменшиться кількість корисних вітамінів та кальцію. Кип'ятити його необов'язково, можна нагріти до 70-80 градусів - це дозволить придушити поширення патогенної мікрофлори.

У холодильнику тримати молоко можна не більше 5 днів, поки воно ще зберігатиме корисні якості.