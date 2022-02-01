Новий електричний Beetle надійшов у продаж

Ora, що належить концерну Great Wall, анонсувала продаж нового електрокара — Ballet Cat. По суті новинка є практично точною копією популярної моделі Beetle, яку Volkswagen поставив на конвеєр у 1938 році. Ймовірно, викрити китайську марку у плагіаті так і не вдалося. За деякими даними, у Китаї продажі Ballet Cat стартують 30 березня, повідомляє Автоцентр.

Весною минулого року Ora привезла на автосалон у Пекіні концепт під назвою Punk Cat, який викликав величезний інтерес у Volkswagen та її юристів. Автомобіль був клон класичного Beetle. Серійну версію електрокара перейменували на Ballet Cat, трохи підкоригувавши їй зовнішність. У автомобіля інша оптика та корпуси дзеркал заднього виду.

Форму кузова з похилим лінією даху і капота міняти не стали. Вона, як і раніше, натякає на оригінал. Незважаючи на зовнішню схожість, завадити випуску китайського клону Volkswagen не вдалося.

Ora Ballet Cat вийшов більшим за оригінальний Beetle. Китайський електрокар досягає в довжину 4,4 м, що на 0,4 м більше, тоді як ширина і висота однакові – 1,9 та 1,6 м відповідно.

У рух його наводить один електромотор, встановлений на задній осі. Його потужність - 171 л.с. Максимальна швидкість - 155 км/год. Акумуляторів два, покупці можуть вибрати варіант більшої чи меншої ємності – 47,8 або 59,1 кВтг. Очікується, що Ora Ballet Cat з більшою ємністю може проїжджати на одному заряді акумулятора 500 км.