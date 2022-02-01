Який фактор збільшує ризик розвитку розсіяного склерозу у 32 рази

Кожна людина з розсіяним склерозом (РС – скорочено) унікальна. І лікарі не можуть передбачити, які конкретні ознаки з'являться у пацієнтів. У той час, як деякі люди відчувають лише легкі симптоми, інші втрачають здатність писати, говорити або ходити, повідомляє WomanEL.

Це захворювання частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків. Симптоми часто виникають у віці від 20 до 40 років. Вірус Епштейна-Барр (скор. ВЕБ) є основною причиною розсіяного склерозу. Він поширюється через слину і може спричинити мононуклеоз.

Дослідники з Гарвардського університету нещодавно заявили, що у вас у 32 рази більше ризику захворіти на розсіяний склероз, якщо у вас був ВЕБ.

Які ще є фактори ризику РС

Певні закономірності щодо статі, генетики, віку, географії та етнічного походження виявили серед тих людей, у кого діагностували розсіяний склероз.

Як виявилося, розсіяний склероз найчастіше зустрічається в районах, найбільш віддалених від екватора. Клініка Клівленда пояснює, що причиною може бути те, що ці регіони отримують менше сонячного світла. Нестача та дефіцит вітаміну D є відомим фактором ризику розвитку РС.