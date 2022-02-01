Як правильно вибрати та почистити кальмарів

Кальмар – один тих корисних продуктів, який допоможе вам урізноманітнити ваше щоденне меню. ﻿Багато хто обожнює кальмари, але далеко не всі беруться за їх приготування, повідомляє 24 Канал.

Уся річ в тому, що побутує думка, що почистити молюска – ще та морока. Звісно, частка правди у цьому є, але це залежить від того, яких кальмарів ви купуєте.

Які кальмари краще не брати

На полицях супермаркетів часто можна зустріти кальмарів рожево-сірого та білого кольорів. Фуд-блогерка Дарія Дорошкевич не рекомендує обирати саме білі, адже у них з двох сторін плівка, яку обов'язково треба знімати, а зробити це не так вже й просто і дуже незручно. Купуйте рожево-сірі кальмари – вони і бюджетніші, і чистяться легко.

Як почистити свіжі кальмари

Спочатку відділіть тушку від щупалець. Тоді знайдіть око, зробіть під ним розріз і видаліть звідти дзьоб. Залийте кальмари окропом на 3 секунди. Це дозволить один рухом почитати і щупальця, і тушку. Не забудьте дістати хорду (як показано на відео).

Тепер можна готувати кальмарів за улюбленим рецептом. На додачу скажемо, що цей морепродукт містить багато білка, тому він ідеально підходять для приготування дієтичних страв.