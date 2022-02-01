У Telegram вийшло велике оновлення

Команда Telegram презентувала нову версію популярного месенджера, що отримала відразу кілька корисних функцій, покликаних зробити листування більш насиченими, повідомляє УНІАН.

У релізі – відеоналіпки, які можна робити з роликів, удосконалені реакції з компактнішою анімацією та ширшим вибором емодзі, кнопка для перевірки нових реакцій, зручніша навігація між чатами та інші нововведення.

Список змін:

анімовані наліпки можна зробити зі звичайних відеозаписів. Для цього достатньо написати боту @stickers та слідувати його інструкціям. Також можна встановити готові наліпки, створені іншими користувачами;

анімації при відправці стали компактніше, а самі реакції тепер синхронізуються для відправника й одержувача – вони запускаються одночасно для всіх учасників бесіди;

у списку доступних реакцій п'ять нових емодзі – ???? ???? ???? ???? ????. Їх же можна використовувати як інтерактивні емодзі;

швидке повернення до недавно відкритих чатів – досить затримати кнопку "Назад";

крім того, було покращено якість дзвінків та оптимізовано інтерфейс мобільного застосунку.

Нова версія вже доступна всім користувачам iOS, в Google Play апдейт з'явиться до кінця дня.