Tesla Model S виявилася ненадійним електромобілем

У Німеччині фахівці Агентства технічної інспекції та сертифікації Німеччини (TUV) провели традиційну оцінку надійності. Цього разу під об'єктом досліджень стали чотири найпопулярніші електромобілі останніх років: BMW i3, Renault Zoe, Smart EQ Fortwo та Tesla Model S, повідомляє Обозреватель.

Результати виявилися цілком прогнозованими. Орієнтиром для оцінки став "Звіт TUV 2022", до якого включені результати 9,6 млн тестів, проведених організаціями TUV. Серед уживаних машин із ДВЗ "суттєві дефекти" мають у середньому 4,7% авто. Такі машини відправляються на сервіс для усунення виявлених несправностей, після чого мають бути пред'явлені повторно на техогляд, щоб отримати заповітну наклейку, що дозволяє експлуатувати авто.

Smart EQ Fortwo. Джерело: Smart

З чотирьох розглянутих електромобілів електричний Smart EQ Fortwo вийшов на перше місце з часткою дефектів 3,5%. У списку зі 128 машин з ДВС віком від 2 до 3 років, E-Smart опиниться у першій третині.

На втором месте – BMW i3, который набрал 4,7%. Джерело: BMW

На другому місці – BMW i3, який набрав 4,7%. Крім несправного ближнього світла, i3 часто відзначають дефекти гальмівних дисків.

Renault Zoe оказался в последней трети списка со средним показателем 5,7%. Джерело: Renault

Французький хетчбек Renault Zoe опинився в останній третині списку із середнім показником 5,7%. Крім проблем зі світлотехнікою, у Zoe виявили значну кількість дефектів підвіски.

А аутсайдером рейтингу стала Tesla Model S. При частці дефектів в 10,7% кожна десята Tesla Model S не може пройти техогляд з першого разу, а серед 128 досліджених марок і моделей потрапляє в кінець списку. Крім дефектів "протитуманок" і ближнього світла, Model S має проблеми з поперечними важелями підвіски.