SpaceX запустила на орбіту італійський супутник
Спочатку запуск планувався у четвер, 27 січня, але погана погода змусила компанію призупинити роботу на три дні, повідомляє Корреспондент.
Компанія SpaceX запустила на орбіту італійський супутник другого покоління CSG-2 програми Cosmo-SkyMed.
Двоступінчаста ракета Falcon 9 із супутником Cosmo-SkyMed другого покоління FM2 (CSG-2) стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді у понеділок, 31 січня, о 18:11 за східним стандартним часом.
Спочатку SpaceX планувала запустити місію у четвер, 27 січня, але погана погода змусила компанію призупинити роботу на три дні.
Перший ступінь Falcon 9 здійснив посадку на мисі Канаверал через вісім хвилин після старту. Другий ступінь вивів CSG-2 на орбіту через 60 хвилин після запуску.
Програма Cosmo-SkyMed фінансується Італійським космічним агентством, Міністерством оборони Італії та Міністерством освіти Італії.
Система складається з двох супутників, призначених для спостереження за Землею.