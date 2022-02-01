Спочатку запуск планувався у четвер, 27 січня, але погана погода змусила компанію призупинити роботу на три дні, повідомляє Корреспондент.

Компанія SpaceX запустила на орбіту італійський супутник другого покоління CSG-2 програми Cosmo-SkyMed.

Двоступінчаста ракета Falcon 9 із супутником Cosmo-SkyMed другого покоління FM2 (CSG-2) стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді у понеділок, 31 січня, о 18:11 за східним стандартним часом.

Спочатку SpaceX планувала запустити місію у четвер, 27 січня, але погана погода змусила компанію призупинити роботу на три дні.

Перший ступінь Falcon 9 здійснив посадку на мисі Канаверал через вісім хвилин після старту. Другий ступінь вивів CSG-2 на орбіту через 60 хвилин після запуску.

Програма Cosmo-SkyMed фінансується Італійським космічним агентством, Міністерством оборони Італії та Міністерством освіти Італії.

Система складається з двох супутників, призначених для спостереження за Землею.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/Vfc7UDaeun — SpaceX (@SpaceX) January 31, 2022