У ЄС почали діяти нові правила для цифрових COVID-сертифікатів

У країнах Євросоюзу з 1 лютого набули чинності нові правила використання цифрових COVID-сертифікатів, зокрема, встановлено граничний термін дії цього документу, який може використовуватися протягом 270 днів після завершення основного курсу вакцинації. Перелік нових правил оприлюднений на сайті Європейської Комісії, повідомляє Укрінформ.

«З 1 лютого починають діяти нові правила, що встановлюють стандартний період придатності у 270 днів для цифрових COVID-сертифікатів ЄС, що використовуються для подорожей в межах Євросоюзу. Відповідно до нових правил, визначених у Делегованому акті Європейської Комісії від 21 грудня 2021 року, країни-члени повинні приймати вакцинні сертифікати у період 270 днів (9 місяців) після завершення головного курсу вакцинації» , - йдеться у документі.

Відповідно, цей термін відраховується від дня першого щеплення (для вакцин, що потребують однієї дози), або з моменту другого щеплення (для вакцин, які потребують введення двох послідовних доз). Враховується також перше і єдине щеплення будь-якою вакциною, яке людина отримала після одужання від COVID-19 для продовження набутого імунітету.

Як зазначається у документі, країни-члени не мають встановлювати відмінні терміни чинності цифрових COVID-сертифікатів ЄС для їх використання під час організації подорожей в межах Європейського Союзу.

При цьому, принаймні на цей час, дія «стандартного терміну» чинності цифрових COVID-сертифікатів ЄС у 270 днів не поширюється на сертифікати, що засвідчують отримання бустерної (додаткової) дози вакцини. При цьому експерти ECDC (Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності) та ЕМА (Європейське агентство з лікарських засобів) продовжуватимуть моніторинг ефективності вакцин для того, щоб визначити, чи є необхідними подальші уточнення щодо терміну дії таких сертифікатів.

Як зазначається, наведені вище правила стосуються лише використання цифрових COVID-сертифікатів ЄС для організації подорожей. Національні органи влади в країнах-членах ЄС можуть встановлювати власні правила використання цих документів для внутрішніх цілей (наприклад, для допуску на публічні заходи або у заклади харчування), але при цьому мають визнавати правила щодо їх чинності, що встановлені на загальноєвропейському рівні.