Україна не відкидає Мінські угоди – Подоляк про заяву Данілова

Українська влада вважає Мінські угоди рамковими і має намір знайти кроки щодо їх виконання, які гарантують довготривалий мир, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про неможливість виконання цих угод.

"Протягом усіх років існування Мінських домовленостей триває дискусія щодо параметрів того, як їх можна виконати. Очікувано, що у цій дискусії беруть участь, зокрема, і посадовці України, зокрема пан Данілов, однак вони це роблять скоріше у публіцистичному стилі" , - наголосив він.

"У чому значення "Мінська"? Це єдина угода про закінчення війни на Донбасі, яку визнає Росія і яка окреслює можливий шлях до повернення тимчасово окупованих територій ОРДЛО під контроль України. Але це рамкова угода. Саме для того існує переговорний формат Тристоронньої контактної групи, щоб узгодити конкретні практичні кроки на шляху можливого виконання цієї угоди" , - сказав Подоляк.

Він нагадав, що "Мінськ" був створений ще під час каденції минулого президента, і чинна політична команда прийняла цю угоду як дипломатичну спадщину попередніх років.