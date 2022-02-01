Податкова подала до суду на Аркадія Укупника через незаконне збагачення

У исполнителя песни " Я никогда на тебе не женюсь" возникли проблемы с налоговой из-за ковидной помощи, повідомляє Сьогодні.

2020 року Аркадій Укупник отримав від держави ковідну допомогу у розмірі 15 тисяч рублів (5 500 гривень) як індивідуальний підприємець. Як пише Telegram-канал Mash податкова провела перевірку та заявила, що співак підприємницької діяльності не веде.

Податкова подала на Укупника до суду заявивши, що 15 тисяч рублів є не допомогою, а незаконним збагаченням. Проте позов було відхилено.