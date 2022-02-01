Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому заступнику начальника Управління держохорони України експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань﻿.

У листопаді 2021 року йому було повідомлено про підозру у дезертирстві.

Слідством встановлено, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території АР Крим, де керував заходами щодо охорони експрезидента Януковича. Однак після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України. При цьому діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України.

Також колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України. Це дало можливість Віктору Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство за попередньою змовою групою осіб).

На даний час органом досудового розслідування отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, а стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.