Сума на рахунку Держказначейства за місяць зросла у 2 рази

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 лютого 2022 року склав 33,9 млрд грн, що більш ніж в 2 рази, або на 18,2 млрд грн, перевищує показник минулого місяця (15,7 млрд грн), повідомляє УНІАН.

Як свідчать дані Держказначейства, при цьому поточний залишок на 23% більше показника на 1 лютого минулого року (27,5 млрд грн).

Єдиний казначейський рахунок:

Єдиний казначейський рахунок (ЄКР) - рахунок, відкритий Державному казначейству України в Нацбанку для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів НБУ.

Залишки на єдиному казначейському рахунку - це фінансування, яке теоретично може отримати вся бюджетна сфера України на початок звітного місяця.

Попередні показники:

Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2020 року склав 17,547 мільярда гривень, що в 3 рази менше показника місяцем раніше, але при цьому в 1,8 рази більше показника на початок 2019 року.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 листопада 2020 року склав 15,1 мільярда гривень, що на 28,8% менше показника місяцем раніше (21,3 мільярда гривень).

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 січня 2022 року становив 15,672 млрд грн, що на 18 млрд грн, або на 53%, менше показника минулого місяця (33,701 млрд грн).