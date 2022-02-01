Вчені зафіксували два рекорди серед блискавок

У Всесвітній метеорологічній організації (ВМО) повідомили про двох рекордсменів серед блискавок. Перша підтвердила свій статусі тривалістю, інша ж - довжиною, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Що з попередніми рекордами?

У 2012 році титул найдовшого по часу спалаху належав блискавці, яка пронеслась Францією. Натомість спалаху довжиною 321 км, який було зафіксовано над Оклахомою у 2007 році - належав інший рекорд.

Наступний рекорд по дальності було встановлено вже над Бразилією у 2018 році. Тоді ж блискавка пронеслася на відстані 709 кілометрів. Рекордний спалах було встановлено над північною Аргентиною 4 березня 2019 року. У той день блискавка тривала протягом 16,73 секунди.

Двічі вдаряють в те саме місце

Нові ж рекорди було встановлено у місцях, які схильні до блискавок.

У 2020 році в Уругваї та північній частині Аргентини було зафіксовано новий всесвітній рекорд: тривалість спалаху становила аж 17,102 секунду. Натомість Сполучені Штати Америки повернули свій попередній титул - у квітні 2020 року ВМО зареєстрували блискавку довжина якої складала 768 кілометрів.

У ВМО відзначили, що нові рекорди аж ніяк не пов’язані зі змінами клімату Землі. Зокрема, "блискавичні" досягнення були зафіксовані завдяки супутникам, які обладнані спеціальними пристроями для спостереження за блискавками.