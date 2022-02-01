Вчені зафіксували два рекорди серед блискавок

Вчені зафіксували два рекорди серед блискавок

У Всесвітній метеорологічній організації (ВМО) повідомили про двох рекордсменів серед блискавок. Перша підтвердила свій статусі тривалістю, інша ж - довжиною, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Що з попередніми рекордами?

У 2012 році титул найдовшого по часу спалаху належав блискавці, яка пронеслась Францією. Натомість спалаху довжиною 321 км, який було зафіксовано над Оклахомою у 2007 році - належав інший рекорд.

Наступний рекорд по дальності було встановлено вже над Бразилією у 2018 році. Тоді ж блискавка пронеслася на відстані 709 кілометрів. Рекордний спалах було встановлено над північною Аргентиною 4 березня 2019 року. У той день блискавка тривала протягом 16,73 секунди.

Двічі вдаряють в те саме місце

Нові ж рекорди було встановлено у місцях, які схильні до блискавок.

У 2020 році в Уругваї та північній частині Аргентини було зафіксовано новий всесвітній рекорд: тривалість спалаху становила аж 17,102 секунду. Натомість Сполучені Штати Америки повернули свій попередній титул - у квітні 2020 року ВМО зареєстрували блискавку довжина якої складала 768 кілометрів.

У ВМО відзначили, що нові рекорди аж ніяк не пов’язані зі змінами клімату Землі. Зокрема, "блискавичні" досягнення були зафіксовані завдяки супутникам, які обладнані спеціальними пристроями для спостереження за блискавками.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics