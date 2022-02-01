Нардеп групи Разумкова вирішив вийти зі "Слуги народу"
Нардеп із міжфракційного об'єднання Разумкова Олег Воронько вирішив вийти із фракції Слуги народу. Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє Ліга.net.
"Заяву про вихід із фракції я ще не передав керівництву, сьогодні я її передам", – сказав він.
Воронько сказав, що вважає "тиском" обшуки, які нещодавно провело у нього Держбюро розслідувань. Він також стверджує, що Офіс президента "постійно тиснув" на нього під час ухвалення рішень у парламенті, а сам президент Володимир Зеленський нібито не хотів його слухати за профільними темами.
Крім того, Воронько назвав себе "членом команди Разумкова" і заявив, що вступить до майбутньої партії ексспікера Ради.
Разумков на брифінгу також підтвердив вихід Воронька із СН, назвав обшуки у нього "інструментом тиску", а справу проти нардепа - "надуманою".