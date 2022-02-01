Сорос закликав до зміни політичного керівництва Китаю

Американський мільярдер і засновник "Фонду відкритого суспільства" Джордж Сорос за три дні до відкриття Олімпіади в Пекіні закликав Захід схилити Китай до зміни керівництва, тобто домогтися, щоб Сі Цзіньпін залишив посаду глави китайської держави, повідомляє Страна.UA.

Про це Сорос заявив під час лекції для Стенфордського університету, уривок з якої опубліковано у його Twitter.

На думку Сороса, міжнародна спільнота має схилити Китай до зміни політичного режиму.

"Це усуне найбільшу загрозу, з якою сьогодні стикаються відкриті суспільства, і вони мають зробити все, що в їх силах, щоб спонукати Китай рухатися у бажаному напрямку" , - сказав Сорос.

За словами Сороса, Китай нині став "наймогутнішою авторитарною державою у світі".

При цьому, як запевняє Сорос, Сі Цзіньпін, на відміну від колишнього керівника Китаю Дена Сяопіна, справді вірить у комунізм і вважає Мао Цзедуна та Володимира Леніна своїми кумирами.

У цьому конкретний механізм як зробити те, щоб Сі Цзіньпін залишив свій пост, Сорос не визначає.