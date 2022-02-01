У Грузії скасували COVID-паспорти через їхню неефективність

У Грузії за рішенням Координаційної ради боротьби з коронавірусною інфекцією скасовуються "зелені" COVID-паспорти, які видаються громадянам, які були вакциновані або в останні півроку перехворіли на COVID-19, повідомляє "Интерфакс".

"У нових умовах масового поширення штаму коронавірусу "Омікрон" "зелені" паспорти втратили своє первісне призначення. Новий штам заражає як вакцинованих, так і перехворілих, тому і було прийнято це рішення" , - сказала на брифінгу у вівторок заступник міністра охорони здоров'я Грузії Тамара Габунія.

Вона зазначила, що однією з причин запровадження "зелених" паспортів було заохочення громадян до вакцинації, але "цей захід не зміг стимулювати зростання кількості щеплених". За даними МОЗ, на сьогодні у Грузії вакциновано 42% громадян.

"Зелені" паспорти було запроваджено в Грузії з 1 грудня минулого року. За допомогою цих документів громадяни віком від 18 років могли, зокрема, відвідувати заклади громадського харчування, культурні та спортивні заходи, фітнес-клуби, готелі, гірські курорти.