Перераховані приховані можливості iPhone

Оновлення iOS 15.3 додало в iPhone кілька нових функцій, що залишилися непоміченими користувачами. Про це пише портал New York Post, повідомляє Газета.ru.

Одна з них – можливість перенести адресний рядок Safari. Нещодавно Apple розташувала адресний рядок внизу екрана – пошук раніше знаходився у верхній частині дисплея. У новій версії ОС компанія додала можливість повернути адресний рядок на місце. Для цього користувачеві необхідно натиснути на символ aA, а потім вибрати пункт «Показати верхній адресний рядок».

Також у новій версії iOS з'явилася можливість швидко поділитися фотографіями. Тепер користувач може утримувати палець на зображенні, після чого не відпускаючи його, перетягнути в потрібний чат.

Зазначається, що таким чином можна перемістити кілька фотографій одночасно.

Із виходом iOS 15.3 в iPhone також з'явився інструмент для сканування тексту з предметів. Користувач може навести камеру iPhone на об'єкт та скопіювати текст із нього. Для цього необхідно натиснути на індикатор, який з'явиться у нижньому правому куті дисплея.