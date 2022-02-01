Під загрозою "червоної" зони ще 9 областей

В Україні може розширитись "червона" зона карантину. Посилити карантин можуть у 9 областях уже цього тижня. Про це розповів Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE), передає﻿ Telegram-канал "Коронавірус інфо".

"Вже цього тижня очікується вхід до "червоного" рівня епіднебезпеки 9 регіонів: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області" , — зазначив експерт.

За минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 зросла на 75%, госпіталізацій — на 34%. Летальність в Україні зменшилась у 4 рази: 0,5% проти 2%, які були на початку "Дельта"-хвилі.

Обмеження "червоної" зони карантину

Забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників.

Важливо, що вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, коли 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.