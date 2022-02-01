Україна збільшила імпорт харчів: що й де купуємо

У 2021 році Україна імпортувала агропродукції на 8,2 млрд доларів, що на 19% більше, ніж у 2020 році, повідомляє УНІАН.

За словами заступника директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Миколи Пугачова, країни-члени ЄС торік утримали свої позиції основного постачальника сільськогосподарської продукції в Україну.

"Вартість поставок з Європи збільшилася з 3554 млн дол. у 2020 році до 4217 млн дол. у 2021 році. Частка європейських країн перевищила половину вітчизняного імпорту агропродовольства і склала 51,6%" , - зазначив експерт.

Разом з тим, обсяги імпортних поставок продовольства з країн Азії склали 1533 млн дол. (18,7%), Латинської Америки - 634 млн дол. (7,8%), СНД - 343 млн дол. (4,2%) і Африки - 342 млн дол. (4,2%).

"Починаючи з 2017 року, перше місце в рейтингу основних постачальників агропродукції в Україні утримує Польща. Минулого року вона продала в нашу країну сільськогосподарських товарів на суму 883 млн дол. США, що майже на 7% перевищило її показник 2020 року в 828 млн дол." ,- повідомив Пугачов.

Крім Польщі, вагому роль у вітчизняному імпорті відігравали: Німеччина (586 млн дол.), Італія (586 млн дол.), Туреччина (520 млн дол.), Франція (351 млн дол.), Нідерланди (334 млн дол.), Індонезія (328 млн дол.), Норвегія (314 млн дол.), Сполучені Штати Америки (288 млн дол.), Іспанія (264 млн дол.).

"Несподіванкою 2021 року стала Індонезія, яка потрапила до топ-10 постачальників агропродукції в Україну і посіла сьоме місце в списку, витіснивши з нього Китай. Всього на ці 10 країн торік припало понад 54% всього імпорту" , - підкреслив експерт.

За його словами, близько 59% вартості імпорту агропродукції в Україну склали: риба і морепродукти (874 млн дол.); плоди, ягоди та горіхи (835 млн дол.); алкогольні та безалкогольні напої (719 млн дол.); тютюнові вироби (602 млн дол.); різні харчові продукти (559 млн дол.); какао-продукти (442 млн дол.); масла (378 млн дол.); насіння і плоди олійних культур (376 млн дол.).

Зовнішня торгівля:

З початку 2021 року Україна збільшила зовнішню торгівлю аграрною продукцією, а найбільше українського продовольства закупили країни Азії.

Україна в січні-вересні 2021 року збільшила імпорт агропродукції до $5,7 млрд, що на $0,9 млрд або на 15,8% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.