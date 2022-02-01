Зменшення кількості нардепів: у ВР повідомили про готовність законопроекту

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначає, що законопроект про зменшення кількості народних депутатів до 300 "абсолютно готовий до голосування".﻿ Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє УНІАН.

"Я думаю, що ми до нього рано чи пізно маємо дійти. Бо це була обіцянка не лише "Слуги народу", але й низки партій. Таких, як, наприклад, "Голос". І більше того, саме в законопроекті про 300 депутатів... міститься норма про закріплення в Конституції пропорційної системи" , - сказав Корнієнко, говорячи про законопроект щодо зменшення кількості депутатів парламенту.

Він зазначив, що наразі багато політичних сил підтримують цей законопроект.

Корнієнко висловив думку, що кожна виборча система має свої плюси та мінуси.

"Але саме законопроект про 300 депутатів, який зараз лежить на столі, - він абсолютно готовий до голосування. Треба 300 голосів. Він фактично зацементує пропорційну систему. Тому, колеги, давайте виконувати передвиборчі обіцянки... Виконувати обіцянки про зменшення парламенту" , - сказав перший віце-спікер.

Як повідомлялось, 3 вересня 2019 року ВР направила до Конституційного суду президентський законопроект "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) (№1017)", яким передбачено скорочення з 450 до 300 кількості народних депутатів.