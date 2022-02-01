Миколенко увійшов у топ-20 найдорожчих зимових трансферів

У провідних європейських чемпіонатах 31-го січня закрилося зимове трансферне вікно, під час якого футболісти могли змінити клуб. Трансфер українця Віталія Миколенка з Динамо в Евертон став одним з найдорожчих, повідомляє 24 Канал.

У рейтингу топових зимових переходів за версією Transfermarkt Віталій Миколенко опинився на 18-у місці. Евертон заплатив Динамо за українця 23,50 мільйона євро.

Номінально трансфер українського футболіста сьомий найдорожчий цієї зими.

Топові трансфер зимового вікна

Душан Влахович (з Фіорентини в Ювентус) – 81,60 мільйона євро Ферран Торрес (з Манчестер Сіті у Барселону) – 55 мільйонів євро Луїс Діас (з Порту в Ліверпуль) – 45 мільйонів євро Бруну Гімарайнш (з Ліона в Ньюкасл) – 41,10 мільйона євро Тангі Ндомбеле (з Тоттенхема в Ліон) – оренда з правом викупу Робін Гозенс (з Аталанти в Інтер) – оренда з обов'язковим викупом Антоні Марсьяль (з Манчестер Юнайтед у Севілью) – оренда Кріс Вуд (з Бернлі в Ньюкасл) – 30 мільйонів євро Люка Дінь (з Евертона в Астон Віллу) – 30 мільйонів євро Деян Кулусевскі (з Ювентуса в Тоттенхем) – оренда за 10 мільйонів євро Віталій Миколенко (з Динамо в Евертон) – 23,50 мільйона євро

Миколенко перейшов в Евертон