В Індії анонсували податок на прибуток від операцій з криптовалютами

Влада Індії запровадить 30% податок на дохід від операцій із цифровими активами напередодні запуску цифрової рупії. Ініціативу представила Міністр фінансів країни Нірмала Сітхараман у ході презентації річного бюджету, повідомляє ForkLog.

«Спостерігається феноменальне зростання транзакцій із віртуальними цифровими активами. Їх масштаби та частота вимагали передбачити особливий податковий режим. […] Будь-який дохід від передачі такого активу оподатковується за ставкою 30%. Не допускається жодних вирахувань, за винятком вартості придбання», — прокоментувала чиновник.

За словами Сітхараман, CBDC "на базі блокчейну та інших технологій" дозволить перейти до більш ефективної та дешевої системи управління національною валютою, а також дасть "великий поштовх економіці". Запуск цифрової рупії очікується у новому фінансовому році, що настає у квітні, додала глава Мінфіну.