Лікар пояснив головний недолік ПЛР-тестування при "Омікроні"
Штам коронавірусу "Омікрон" вражає верхні дихальні шляхи, тому ПЛР-тестування його не виявляє, повідомляє Лента.ру.
Про це заявив інфекціоніст Євген Тімаков.
Медик пояснив, що у людини, яка заразилася "Омікроном", з'являються біль у горлі, осиплість голосу, нездужання і втома.
Також, за словами інфекціоніста, пацієнти зі штамом "Омікрон" дедалі частіше скаржаться на розлад кишківника та біль у попереку.
"Якщо у квартирі є один хворий із явними симптомами "Омікрону", і у когось із членів сім'ї з'явилася просто нежить або просто нездужання, то однозначно у цього члена сім'ї теж коронавірусна інфекція", – заявив Тімаков.