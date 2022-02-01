Лікар пояснив головний недолік ПЛР-тестування при "Омікроні"

Штам коронавірусу "Омікрон" вражає верхні дихальні шляхи, тому ПЛР-тестування його не виявляє, повідомляє Лента.ру.

Про це заявив інфекціоніст Євген Тімаков.

Медик пояснив, що у людини, яка заразилася "Омікроном", з'являються біль у горлі, осиплість голосу, нездужання і втома.

Також, за словами інфекціоніста, пацієнти зі штамом "Омікрон" дедалі частіше скаржаться на розлад кишківника та біль у попереку.