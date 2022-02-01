У Раді модернізують систему для голосування – Корнієнко
Верховна Рада має намір здійснити переоснащення системи для голосування народних депутатів України у сесійній залі, заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми вже стоїмо на порозі великої реформи парламенту, пов'язаної зі зміною системи голосування "Рада". Зокрема, минулого тижня ми побачили, що вже не можемо ухвалювати державні рішення через певні технічні проблеми", - сказав Корнієнко журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок.
Він уточнив, що розглядають два підходи щодо модернізації системи для голосування, один з яких дасть змогу депутатам дистанційно працювати з документами та порядком денним пленарних засідань.
За словами першого віцеспікера, технічне переоснащення парламенту можливе лише у період між сесіями.
"Жоден із наших потенційних партнерів, підрядників не гарантував виконання робіт менше ніж за 40 днів. До того ж спочатку має відбутися тендер", – зазначив Корнієнко.
Народний депутат також повідомив, що планується заміна крісел на робочих місцях народних депутатів. Він наголосив, що під час модернізації парламенту необхідно врахувати історичну цінність будівлі Верховної Ради й виконати необхідні роботи без пошкодження її архітектурної цілісності.