"Двері будуть відчинені": прем'єр Польщі про можливий наплив біженців з України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що вірить у можливість відвернути вторгнення Росії до України. Він додав, що сьогодні Польща не розглядає можливий наплив біженців з України як загрозу, але в разі потреби "двері до Польщі будуть відчинені", повідомляє Лівий берег.

"Я вірю, що Москва опам'ятається і не розпочне нової війни в Європі. Але якщо виявиться інакше, двері до Польщі будуть відчинені… Наразі ми не розглядаємо можливого напливу біженців з України як загрозу. Їх прийняття та надання допомоги в разі конфлікту ми розглядаємо як очевидне" , – сказав Матеуш Моравецький.

Він нагадав, що після початку російської агресії на сході України у 2014 році тисячі українських родин приїхали до Польщі.

"Поляків та українців об'єднує близькість культури та мови, і це сприяє прийняттю рішень про поселення в Польщі. За оцінками, зараз у Польщі може перебувати до 1,5 мільйона громадян України. Вони знайшли своє місце в польському суспільстві. Тут працюють і виховують своїх дітей. Українцям раді в Польщі" , – зазначив він.

Моравецький додав, що не бачить проблем і з потенційним зростанням трудової міграції з України через непередбачувану ситуацію. Він зазначив, що польська економіка активно зростає, постійно створюються нові робочі місця.