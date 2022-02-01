Льодовики Гренландії роз'їдає зсередини: чим це обернеться для планети

Місія NASA ретельно вивчила берегову лінію Гренландії і з'ясувала, що льодовики тануть у шість чи сім разів швидше, ніж лише 25 років тому, повідомляє Сьогодні.

Якщо весь крижаний щит Гренландії розтане, то глобальний рівень моря підніметься приблизно на 7,4 метра.

Дані зібрані місією OMG, показують, що льодовики піддаються більшому ризику, ніж будь-хто знав і тануть у 2-4 рази швидше, ніж вважалося раніше.

Льодовик роз'їдає зсередини

У процесі дослідження літаки місії налітали над Гренландією кілометраж, який дозволив би облетіти земну кулю понад 13 разів.

Спостереження з космосу не дозволяли зрозуміти, наскільки швидко тане лід: верхні шари тануть відносне повільно, але глибше океан стає теплішим і солонішим.

Останнє дослідження показало, що в глибині льодовик роз'їдається теплою водою, втрачаючи лід у чотири-п'ять разів швидше, ніж на поверхні.

Виявилося, що приблизно третина льодовиків Гренландії поступово спускається у теплу воду - на них припадає половина втрати льоду материком.

Чому це не жарти

Підняття рівня океану на 7,4 метра – це не просто факт, а й провісник всесвітньої катастрофи.

Вчені навіть склали карту, яка відзначає (червоним), які зони будуть затоплені під час підняття рівня моря на 6 метрів.