Валютний ринок вівторка: хід торгів

Першого дня лютого на міжбанківському валютному ринку – сильні коливання. На старті торгів котирування безготівкового долара продовжили падіння, яке розпочалося ще минулого четверга, і вже до 10 ранку опустилися до 28,255 гривень на купівлі та 28,28 гривень на продажу.

Проте, сьогодні на допомогу продавцям валюти оперативно вийшов Національний банк. Регулятор викупив близько 30 млн доларів за ціною 28,29 гривень - і цього виявилося достатньо, щоб розгорнути тренд вгору. Ближче до обідньої перерви на ринку з'явилися великі покупці валюти: в основному це були компанії-нерезиденти, які на початку місяця конвертували отримані дивіденди. За їх участю рух вгору став ще більш жвавим: котирування піднялися до 28,435 гривень на купівлі та 28,48 гривень на продажу.

Неспокійно було у першій половині дня і на готівковому валютному ринку. Вранці столичні оптові обмінники продавали готівкового "американця" по 28,28-28,30 гривень. До 10-ї ранку в Києві почали з'являтися пропозиції купити долар по 28,20 гривень. Але як тільки на міжбанку почалося зростання, цінники на продаж різко пішли вгору. На обідню перерву долар подорожчав до 28,40 гривень – на 20 копійок від ранкових мінімумів.

Євро на FOREX продовжило вчорашнє зростання і на момент написання статті піднялося до позначки 1,1274 долара. Це на 154 пункти вище за річний мінімум, установлений 28 січня. Дорожчає й готівковий євро: ще вранці його можна було купити по 31,77-31,80 гривень, а до обіду цінники переписали на 31,90, а подекуди - навіть на 32,00 гривень. При цьому самі оператори валютного ринку зізнаються, що зростання попиту немає. "Переписуємо таблички слідом за міжбанком" , - повідомив порталу "Курс України" представник великої мережі столичних обмінних пунктів.

Російський рубль вранці вівторка зростає і вже досяг 76,60 за долар напередодні телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Готівковий рубль, який протягом двох тижнів демонстрував стабільність, трохи подешевшав: у столиці з'явилися пропозиції по 3,64 гривні за 10 рублів, а по 3,65-3,67 гривні можна знайти будь-яку суму.

Дешевшає і польський злотий. Сьогодні у столиці його можна купити за 6,95-7 гривень.