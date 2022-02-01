ЄК підтримала виділення Україні 1,2 млрд євро: умови
Глава Еврокомиссии сообщила об официальном решении выделения помощи Украине, но его должны утвердить еще несколько инстанций, повідомляє Сьогодні.
Єврокомісія офіційно ухвалила рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у кредит.
Про це повідомив відомий журналіст Рікард Йозвяк, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйден.
Урсула фон дер Ляйден закликала Європарламент і Єврораду якнайшвидше схвалити це рішення, щоб Україна змогла отримати перший транш у розмірі 600 млн євро.
А за словами Йозвяка, це може статися вже у середині цього лютого.
"Парламент і Рада можуть схвалити це вже в середині лютого, що є рекордною швидкістю для пакету МЗС", – йдеться у пості журналіста.
Що входить до пакету макрофінансової допомоги?
Раніше глава Єврокомісії анонсувала, що пакет складатиметься з екстреного кредиту та кількох грантів. За словами фон дер Ляйден, ця сума допоможе Україні вирішити свої проблеми, які утворилися через наростаючу напругу у стосунках з РФ.
Також дипломат оголосила, що ЄС незабаром розпочне роботу над другою, довгостроковою програмою макрофінансової допомоги. Вона буде спрямована на підтримку зусиль з модернізації України.