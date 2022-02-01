В Україні скасують призов на строкову військову службу. Відповідний указ сьогодні підписав Володимир Зеленський, повідомляє﻿ пресслужба президента.

Президент України підписав Указ № 36/2022 "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії".

Документ передбачає поступовий перехід до формування Збройних Сил України на професійній основі. Зокрема, запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.