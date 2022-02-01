Старий світовий порядок руйнується – CNN

Це заплутаний час для США, коли американський уряд пояснює, з одного боку, чому настав час вивести війська з Афганістану, але з іншого, чому потрібно стати на захист України від загрози вторгнення Росії, повідомляє Дзеркало тижня.

Вашингтон останнім часом не хоче втручатися у справи інших країн. НАТО відчуває напругу. Автократії, такі як Росія та Китай, стають все сміливішими і діють як союзники. Глобальна роль Америки випробовується по-новому, йдеться в статті CNN.

Східна Європа

Рівно через 30 років після розпаду Радянського Союзу Росія маневрує, розширюючи тиск на Україну, одну з колишніх республік СРСР. Розширення НАТО стало "загрозою" для президента Росії Володимира Путіна.

Адміністрація президента США Джо Байдена привела 8 500 американських військовослужбовців у підвищену бойову готовність для потенційного розгортання у Східній Європі як стримувальний фактор для агресії Росії та гарантія підтримки для країн НАТО.

Західна Європа

Щоб об’єднати союзників по НАТО проти Росії, США також грають роль енергетичного посередника, шукаючи гарантії отримання палива з Близького Сходу та Азії, щоб зменшити вплив РФ як головного постачальника природного газу до Німеччини.

Азія

Китай тестує автономію Тайваню неодноразовими місіями повітряних сил поблизу острова, який Пекін давно планує повернути під власний контроль. Найбільше яскраве вторгнення в повітряний простір Тайваню з боку Китаю цього року сталося наступного дня після того, як США разом з Японією перекинули кораблі ВМС у Філіппінське море в рамках військових навчань.

Тим часом відсторонена від світу Північна Корея активізувала свої ракетні випробування.

Близький Схід

Цього року були атаковані бази, де розміщені американські війська в Іраку та Сирії. Нещодавно протиракетна оборона США об’єдналася з Об’єднаними Арабськими Еміратами, щоб перехопити ракети, випущені постанцями хуситами, які були спрямовані на авіабазу Аль-Дафра в ОАЕ, де розміщені американські війська.

А ще є Іран. Після того, як США під керівництвом колишнього президента Дональда Трампа розірвали міжнародну угоду, спрямовану на блокування ядерного потенціалу Тегерану, Іран опинився ближче до отримання ядерної зброї.

Глобальна роль США

Усі ці нестабільні ситуації формуються роками, але виникає питання, яку роль відіграватимуть США надалі.

Напруга навколо України свідчить про те, що опоненти Америки відчувають слабкість Вашингтона.

"Виклики для глобальної ролі США виникають у той момент, коли за кордоном поширене уявлення, що Вашингтон не є настільки впливовою силою, якою був у другій половині 20-го століття. Попри запевнення Байдена, що "Америка повернулася", хаотичне виведення військ з Афганістану минулого року підняло питання довіри до США. Противники Вашингтона знають, що американці виснажені 20-річною війною за кордоном, і цей фактор може спонукати їх до ідеї, що Вашингтон може відмовитися від своїх стратегічних зобов’язань з політичних причин" , – каже аналітик Стівен Коллінсон.

"Фактор Путіна"

Президент РФ Владімір Путін прямо чи опосередковано причетний до більшості цих проблем – від України до Сирії та Азії.

Ніхто точно не знає, що задумав Путін. Старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Фіона Хілл наводить переконливий аргумент. На її думку, Путін "хоче виселити Сполучені Штати з Європи". Журналіст Джилл Догерті також погоджується з цією думкою.

"Вони хочуть переграти кінець холодної війни" , - вважає Догерті.

За словами Хілл, Путін відчуває, що американський вплив йде на спад.

"Він вважає, що Сполучені Штати зараз перебувають у такому ж скрутному становищі, в якому опинилася Росія після розпаду Радянського Союзу: слабкість всередині країни і відсутність інтересу до проблем за кордоном" , - додає Хілл.

Рішення США щодо України будуть відчуватися в усьому світі, вважає аналітик.

Хілл стверджує, що окрім викликів для НАТО, агресія Путіна в Україні загрожує "системі ООН і може поставити під загрозу домовленості, які гарантували суверенітет держав-членів після Другої світової війни — подібно до вторгнення Іраку в Кувейт у 1990 році, але на рівні більшого масштабу" .

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