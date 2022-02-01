На Землю обрушиться гігантська хмара сонячної плазми

Фахівці США спрогнозували геомагнітну бурю 2-3 лютого через прибуття викиду корональної маси (CME) — гігантської хмари сонячної плазми, породженої спалахом на Сонці 29 січня. Про це повідомляє сайт Американського центру космічних даних, повідомляє Лента.ру.

Вчені відзначають, що сонячний спалах відноситься до класу М1, тобто здатний викликати короткочасні збої в радіозв'язку в полярних регіонах Землі, а також порушення у функціонуванні супутників. Спалах пов'язаний з асиметричним викидом корональної маси, який рухається у бік Землі зі швидкістю 662 кілометри на секунду. Очікується, що 2 лютого викид викличе помірну геомагнітну бурю (рівень G2), яка супроводжуватиметься полярними сяйвами на низьких широтах. 3 лютого сила геомагнітної бурі зменшиться до слабкого рівня (G1).

Відомо, що небезпечні геомагнітні бурі, спричинені сонячною активністю та здатні завдати шкоди електронному обладнанню, відбуваються кожні 25 років. Менш сильні, але все ж таки небезпечні бурі трапляються кожні три роки. Усього існує п'ять рівнів небезпеки, при цьому G5 є екстремальними і здатні виводити з ладу системи електропостачання.