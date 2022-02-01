Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини відвідають Україну

Міністри закордонних справ Австрії, Чеської Республіки та Словаччини відвідають Україну наступного тижня, заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наступного тижня Дмитро Кулеба також проведе переговори в Києві з міністрами закордонних справ Австрії, Чеської Республіки та Словаччини" , - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що за декілька днів в Україні також прийматимуть президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, а 7-8 лютого із спільним візитом до України прибудуть міністри закордонних справ Німеччини та Франції, які здійснять поїздку на Донбас.