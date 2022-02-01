У Північній Кореї розповіли про "зачахлого" Кім Чен Ина

У Північній Кореї випустили документальний фільм, присвячений діяльності лідера країни Кім Чен Ина у 2021 році. Увагу на нього звернуло британське видання Mirror, повідомляє Лента.Ру.

Як зазначається, творці стрічки приділили особливу увагу чуткам щодо проблем політика зі здоров'ям, які почали поширюватися після різкого схуднення. При цьому зміни у зовнішності північнокорейського лідера автори фільму пов'язали з його старанною роботою на рік, що став для КНДР особливо важким через пандемію коронавірусу та продовольчу кризу.

Так, у стрічці, зокрема, показали момент, як схудлий Кім Чен Ин насилу спускається сходами під час однієї зі своїх поїздок. У цей час голос за кадром пояснював, що політик повністю зачах, оскільки він дуже страждав і хвилювався, працюючи над тим, щоб здійснити мрії свого народу.

Фото: KCTV

Очікується, що найближчими тижнями Центральне телебачення Кореї (KCTV) неодноразово транслюватиме цей фільм у своєму ефірі.

Наприкінці грудня 2021-го Кім Чен Ин взяв участь у зборах Трудової партії Кореї (ТПК). ЗМІ зазначали, що політик небувало схуд: він став виглядати стрункішим, ніж будь-коли за всі десять років свого перебування на чолі держави.

У серпні минулого року стало відомо, що мешканцям Північної Кореї заборонили обговорювати здоров'я та зовнішній вигляд Кім Чен Ина після його схуднення. За кілька місяців до цього різке схуднення північнокорейського лідера спровокувало чутки про його хворобу. При цьому деякі експерти припускали, що за раптовою втратою ваги може стояти перехід північнокорейського лідера на здоровий спосіб життя. Тоді ж підрахували, що з моменту приходу до влади у 2011 році Кім Чен Ин набирав по 6-7 кілограмів щороку, а у 2020 році важив уже 140 кілограмів.