Стартував продаж оновленого спортседана Mercedes-AMG

Німецька компанія Mercedes-Benz розпочала продаж у Європі суперкара AMG GT 63 SE Performance. Спеціально до запуску моделі підготували ексклюзивне виконання AMG Special Edition, повідомляє Обозреватель.

Представлений широкому загалу на автошоу в Мюнхені восени минулого року, оновлений спортседан став найдорожчим в історії бренду. Вартість новинки починається з позначки 196 897 євро, а спеціальна версія AMG Special Edition обійдеться мінімум в 218 674 євро.

AMG Special Edition відрізняється особливим кольором Green Hell Magno. Джерело: Mercedes-Benz AG

Від інших представників сімейства AMG Special Edition відрізняється особливим кольором Green Hell Magno, названим на честь знаменитої гоночної траси "Нюрбургрінг". Крім того, новинка отримала 21-дюймові ковані диски AMG у чорному матовому кольорі. Також автомобіль можна буде замовити у кольорі Rubellite Red з яскравим хромованим декором та сяючими 21-дюймовими дисками сріблястого кольору.

Під капотом Mercedes-AMG GT 63 SE Performance знаходиться 4-літровий V8 з двома турбінами, а допомагає йому електромотор, розташований в блоці з головною передачею на задній осі. Сумарна потужність гібрида досягає 843 "конячок", а момент, що крутить, досягає вражаючої величини 1400 Нм. З таким арсеналом новинка здатна розігнатися до першої "сотні" лише за 2,9 секунди, а максимальна швидкість досягає 316 км/год. При цьому середня витрата палива за твердженням творців становить лише 8,6 л/100 км. Крім того, батарея ємністю 6,1 кВт дає змогу проїхати виключно на електротязі до 12 км.

Салон Mercedes AMG GT 63 SE Performance. Джерело: Mercedes-Benz AG

Автомобіль має багату базову комплектацію із широким набором допоміжних систем допомоги водієві. А високий рівень їздового комфорту забезпечить пневмопідвіска, керована електронікою. Впоратися з потужним болідом допоможе гальмівна система з карбоно-керамічними дисками.