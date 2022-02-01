Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу

Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу

Україна та Польща домовилися про побудову газопроводу. Це дасть змогу наростити обсяг газу, що поставляється на Схід, розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільного брифінгу з українським прем'єром Денисом Шмигалем, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ми говорили (з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем - ред.) про розширення пропускної спроможності із заходу на схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в недалекому майбутньому", - розповів Моравецький.

За його словами, Польща вже допомагає Україні з газом, продаючи його.

"Але ми говорили про можливість збільшення потужності передачі газу. Для цього треба інвестувати сюди", - додав Моравецький.

Своєю чергою він наголосив, що російський газопровід "Північний потік 2" є геополітичною загрозою безпеці Європи.

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