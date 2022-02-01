Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу

Україна та Польща домовилися про побудову газопроводу. Це дасть змогу наростити обсяг газу, що поставляється на Схід, розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільного брифінгу з українським прем'єром Денисом Шмигалем, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ми говорили (з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем - ред.) про розширення пропускної спроможності із заходу на схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в недалекому майбутньому" , - розповів Моравецький.

За його словами, Польща вже допомагає Україні з газом, продаючи його.

"Але ми говорили про можливість збільшення потужності передачі газу. Для цього треба інвестувати сюди" , - додав Моравецький.

Своєю чергою він наголосив, що російський газопровід "Північний потік 2" є геополітичною загрозою безпеці Європи.

