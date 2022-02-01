Продажі смартфонів Huawei впали

Продаж смартфонів Huawei впав у 2021 році на тлі санкцій США. Про це повідомляє видання PhoneArena, повідомляє Лента.ру.

Журналісти посилаються на звіт аналітичної компанії Omdia, згідно з яким постачання смартфонів Huawei у 2021 році різко знизилися на 81,6 відсотка порівняно з роком раніше. Компанія реалізувала близько 35 мільйонів одиниць. Частка китайської корпорації впала з 15 відсотків у 2020 році до 3 відсотків у 2021 році.

Фахівці зазначили, що Huawei випередила її колишня дочірня компанія Honor. За останній рік Honor відвантажила 39,8 мільйона пристроїв, опинившись у глобальному топі на восьмому місці. Huawei розташувалася на дев'ятій позиції.

"У 2019 році Huawei поставила 240,6 мільйона телефонів і розмістилися на другому місці після Apple" , - нагадали автори.

У травні того ж року Міністерство торгівлі США включило китайського IT-гіганта до списку санкцій через загрозу національній безпеці. Фахівці відзначили, що через санкції смартфони Huawei опинилися без підтримки 5G.

За даними компанії IDC, постачання смартфонів зросли у 2021 році на 5,7 відсотка. Постачальники відправили на ринок близько 1,35 мільярда девайсів. Лідируючі позиції на глобальному ринку зберегли Samsung, Apple та Xiaomi.