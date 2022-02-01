Україна хоче скликати дебати у Генасамблеї ООН

Україна хоче скликати дебати у Генасамблеї ООН
Фото: Basil D Soufi

Україна запланувала скликати дебати в Генасамблеї ООН — хоче обговорити ситуацію в Криму та ОРДЛО, повідомляє Ділова столиця.

Про це на брифінгу повідомив прессекретар українського МЗС Олега Ніколенка.

Таке засідання Україна хоче провести в лютому.

"У лютому плануємо скликати дебати в Генасамблеї ООН, щоб обговорити за участю широкого кола держав ситуацію на тимчасово окупованих територіях", — заявив він.

Ніколенко прокоментував наміри РФ щодо проведення 17 лютого брифінгу Ради безпеки з питань невиконання Мінських угод.

"Україна використовує цей випадок, щоб представити факти невиконання РФ своїх зобов'язань", — сказав Ніколенко.
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