Україна хоче скликати дебати у Генасамблеї ООН

Україна запланувала скликати дебати в Генасамблеї ООН — хоче обговорити ситуацію в Криму та ОРДЛО, повідомляє Ділова столиця.

Про це на брифінгу повідомив прессекретар українського МЗС Олега Ніколенка.

Таке засідання Україна хоче провести в лютому.

"У лютому плануємо скликати дебати в Генасамблеї ООН, щоб обговорити за участю широкого кола держав ситуацію на тимчасово окупованих територіях" , — заявив він.

Ніколенко прокоментував наміри РФ щодо проведення 17 лютого брифінгу Ради безпеки з питань невиконання Мінських угод.